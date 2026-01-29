A l’usage, l’Asus ROG Kithara se révèle simple à utiliser. La simplicité de son approche passive et filaire n’en fait pas un produit pour amateur de fonctions en tous genres, mais pour l’utilisateur se concentrant sur les deux points essentiels : qualité sonore et qualité du microphone. Ce dernier est très flexible, ce qui laisse une bonne marge d’ajustement (en l’approchant plus ou moins de la bouche), et la télécommande tombe parfaitement sous la main. Un câble un peu plus long, ou la présence d’une rallonge, serait tout de même un plus, puisque 1,8 m n’est pas toujours suffisant. La carte de son de notre PC fixe, placée à l’arrière, est ainsi un peu trop loin.