Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 change peu par rapport à son prédécesseur. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic
Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 change peu par rapport à son prédécesseur. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Avec la gamme Arctis Nova, SteelSeries a profondément renouvelé son approche du casque gaming sans fil. Le Nova 7 Wireless s’inscrit dans le segment milieu de gamme, avec une promesse claire : offrir une expérience audio solide, polyvalente et confortable, sans tomber dans les excès tarifaires du très haut de gamme. Cette version dite Gen 2 n’introduit pas de révolution visible, mais cherche à affiner une formule déjà éprouvée. Reste à savoir si cette continuité suffit à en faire une recommandation pertinente aujourd’hui.

SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2
8  / 10
SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2

Meilleurs prix

amazon.fr
159,79 €
Boulanger
149,99 €
Cdiscount
164,58 €
Fnac
169,99 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Son bien équilibré pour le gaming
  • Confort notable même sur de longues sessions
  • Double connectivité pratique
  • Autonomie généreuse
  • Logiciel complet
Les moins
  • Microphone perfectible
  • Maintien un peu lâche pour certains profils
  • Obligation de compte logiciel
  • Pas de batterie interchangeable
Lire la conclusion

Sans chercher à bouleverser sa formule, SteelSeries affine ici un casque déjà bien installé sur le marché. Reste à savoir si cet Arctis Nova 7 Wireless parvient à trouver le bon équilibre entre confort, polyvalence et qualité audio, et s’il constitue aujourd’hui un choix pertinent face à une concurrence de plus en plus dense.

Design et qualité de fabrication

Visuellement, l’Arctis Nova 7 Wireless reste fidèle à l’identité SteelSeries. Le design est sobre, presque austère, dominé par un noir mat discret, sans éclairage RGB ni trop d'éléments décoratifs superflus. Cette retenue esthétique permet au casque de s’intégrer aussi bien dans un environnement gaming que dans un cadre plus neutre, professionnel ou domestique.

Les caches peuvent se retirer et se changer. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La structure repose sur un arceau hybride mêlant métal et plastique, associé au célèbre bandeau élastique auto-ajustable de la marque. Ce système, simple mais efficace, assure une répartition homogène du poids sur le crâne. Les oreillettes circum-aurales sont montées sur des pivots suffisamment souples pour s’adapter à différentes morphologies, sans produire de craquements ou de sensations de fragilité.

L'arceau est en plastique, métal et élasthane. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Avec environ 325 g sur la balance, le Nova 7 Wireless n’est toutefois pas un poids plume. Ce choix se ressent néanmoins peu à l’usage : le casque donne une impression de solidité rassurante, sans devenir trop fatigant lors de longues sessions.

Le casque est tout de noir vêtu. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

SteelSeries maîtrise clairement son sujet en matière de confort. Les coussinets en tissu mesh, doux et respirants, évitent l’accumulation excessive de chaleur, même après plusieurs heures d’utilisation. L’appui latéral est modéré : suffisamment ferme pour maintenir le casque en place, mais volontairement moins contraignant que sur certains modèles concurrents.

Les réglages sont bien équilibrés entre gauche et droite. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Ce compromis a une conséquence : lors de mouvements brusques ou répétés, le casque peut légèrement se déplacer. Il ne s’agit pas d’un défaut de maintien critique, le Nova 7 ne risque pas de tomber, mais les utilisateurs cherchant un serrage plus ferme devront en être conscients.

Le casque permet de forcer le volume du jeu ou du chat vocal. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La disposition des commandes physiques est globalement cohérente. Les molettes de volume et de balance jeu/chat sont facilement accessibles, tout comme le bouton de coupure du micro. Une courte phase d’adaptation est toutefois nécessaire pour distinguer instinctivement les différents boutons au toucher.

L'ergonomie globale du Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 est satisfaisante. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

L’un des points forts du Nova 7 Wireless réside dans sa double connectivité sans fil. Le casque peut fonctionner simultanément en 2,4 GHz via un dongle USB-C et en Bluetooth, permettant par exemple de mixer l’audio d’un jeu sur PC avec un appel sur smartphone. Cette flexibilité reste rare à ce niveau de prix et s’avère particulièrement pratique au quotidien.

La connexion sans fil se montre stable, sans décrochages notables lors des tests, et la latence en mode 2,4 GHz est imperceptible en jeu. Le casque peut également être utilisé en filaire via une prise jack 3,5 mm, offrant une solution de secours bienvenue.

Attention toutefois, il bouge un peu. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Qualité audio : un casque pensé pour le jeu

C’est sur la restitution sonore que se joue l’essentiel pour un casque gaming. Le Nova 7 Wireless adopte une signature sonore équilibrée, orientée vers la clarté et la lisibilité plutôt que vers une emphase artificielle des basses.

Les graves sont présents, propres et maîtrisés, sans masquer les médiums. Les voix — qu’il s’agisse de dialogues en jeu ou de communications vocales — restent bien détachées du reste du spectre. Les aigus, sans être particulièrement brillants, conservent suffisamment de précision pour restituer les détails sonores utiles en jeu, comme les bruits d’environnement ou les déplacements adverses.

Les câbles et le dongle fournis avec le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La scène sonore n’atteint pas l’ampleur d’un casque audiophile ouvert, c'est certain, mais elle se montre cohérente et suffisamment large pour un usage compétitif. Le positionnement spatial est précis, ce qui en fait un casque adapté aux FPS et aux jeux multijoueurs exigeant une bonne perception directionnelle.

Les égaliseurs de SteelSeries GG. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

L’intégration du logiciel SteelSeries GG et de la solution Sonar permet d’aller plus loin dans la personnalisation. Les profils d’égalisation prédéfinis, nombreux et bien calibrés, apportent un réel gain selon les genres de jeux. On regrette toutefois l’obligation de créer un compte pour accéder à certaines fonctionnalités avancées, un point discutable pour certains utilisateurs.

SteelSeries Sonar est bien plus pratique et complet. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Qualité du micro

Le microphone rétractable du Nova 7 Wireless remplit correctement sa mission. Sans traitement logiciel, la restitution reste moyenne, avec une compression audible et un rendu assez typique des micros de casques gaming.

Le micro est dépourvu de bonnette. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic


L’activation des filtres logiciels, notamment le mode Deep Voice, améliore sensiblement la clarté et la présence de la voix. Le résultat devient alors tout à fait acceptable pour le jeu en ligne, les appels ou le télétravail occasionnel. En revanche, il ne saurait remplacer un micro dédié pour le streaming ou la création de contenu.

Autonomie et recharge

SteelSeries annonce jusqu’à 54 heures d’autonomie en 2,4 GHz. En conditions réelles, à volume modéré, le Nova 7 Wireless s’en approche effectivement, avec une endurance comprise entre 50 et 55 heures selon les usages. En Bluetooth, l’autonomie diminue légèrement, mais reste confortable.

La recharge s’effectue via USB-C, sans possibilité de remplacement rapide de la batterie. Ce choix limite la flexibilité pour les utilisateurs intensifs, d’autant plus que certains anciens modèles de la marque proposaient une batterie interchangeable.

Avec jusqu'à 54 heures d'autonomie, le Nova 7 Wireless Gen 2 tient la route. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 : l'avis de Clubic

Conclusion
Note générale
8 / 10

Le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless ne cherche pas à impressionner par des artifices, mais à proposer une expérience cohérente, équilibrée et durable. Il s’adresse avant tout aux joueurs souhaitant un casque sans fil polyvalent, confortable et efficace en jeu, sans viser l’excellence audiophile absolue.

Sa qualité audio, bien calibrée pour le gaming, sa double connectivité et son confort général en font une valeur sûre sur son segment. En contrepartie, son micro reste perfectible et certaines décisions logicielles, comme l’obligation de compte, peuvent agacer.

Un casque gaming solide et bien pensé, recommandé pour les joueurs recherchant une solution sans fil fiable, polyvalente et durable, à condition d’accepter quelques compromis secondaires.

Les plus
  • Son bien équilibré pour le gaming
  • Confort notable même sur de longues sessions
  • Double connectivité pratique
  • Autonomie généreuse
  • Logiciel complet
Les moins
  • Microphone perfectible
  • Maintien un peu lâche pour certains profils
  • Obligation de compte logiciel
  • Pas de batterie interchangeable
Sous-notes
Design
8
Qualité sonore
8
Connectivité
9
Logiciel
8

Fiche technique SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2

Résumé
Type de casqueFermé
Type de microOmnidirectionnel
Compatibilité surroundTempest 3D
Conception
Type de casqueFermé
Taille des transducteurs40mm
Type de transducteurTransducteur Planar Magnetic
PliableNon
Contrôle du volumeSur le casque
MicroOui
Type de microOmnidirectionnel
Ergonomie du microRétractable
Sensibilité du micro-12 dBV/Pa (champ proche) -15 dBV/Pa (champ lointain)
Réponse en fréquence du micro100-6500 Hz
Poids325g
Connectivité
CompatibilitéPS5, Nintendo Switch, MacOS, Linux, Windows, iOS, Android, Xbox Series X, Xbox One, PS4
Sans-FilBluetooth, RF 2,4 GHz
Version bluetoothBluetooth 5
True WirelessOui
Distance transmission10m
Liaison filaireUSB
Longueur du câble1.5m
Alimentation
Autonomie38h
Connectique de chargeUSB Type C
Charge rapideOui
Spécifications audio
Bande passante (Fréquence Mini)20 Hz
Bande passante (Fréquence max)22 000 Hz
SPL Max105 dB
Compatibilité surroundTempest 3D