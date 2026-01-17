Avec la gamme Arctis Nova, SteelSeries a profondément renouvelé son approche du casque gaming sans fil. Le Nova 7 Wireless s’inscrit dans le segment milieu de gamme, avec une promesse claire : offrir une expérience audio solide, polyvalente et confortable, sans tomber dans les excès tarifaires du très haut de gamme. Cette version dite Gen 2 n’introduit pas de révolution visible, mais cherche à affiner une formule déjà éprouvée. Reste à savoir si cette continuité suffit à en faire une recommandation pertinente aujourd’hui.
Sans chercher à bouleverser sa formule, SteelSeries affine ici un casque déjà bien installé sur le marché. Reste à savoir si cet Arctis Nova 7 Wireless parvient à trouver le bon équilibre entre confort, polyvalence et qualité audio, et s’il constitue aujourd’hui un choix pertinent face à une concurrence de plus en plus dense.
Design et qualité de fabrication
Visuellement, l’Arctis Nova 7 Wireless reste fidèle à l’identité SteelSeries. Le design est sobre, presque austère, dominé par un noir mat discret, sans éclairage RGB ni trop d'éléments décoratifs superflus. Cette retenue esthétique permet au casque de s’intégrer aussi bien dans un environnement gaming que dans un cadre plus neutre, professionnel ou domestique.
La structure repose sur un arceau hybride mêlant métal et plastique, associé au célèbre bandeau élastique auto-ajustable de la marque. Ce système, simple mais efficace, assure une répartition homogène du poids sur le crâne. Les oreillettes circum-aurales sont montées sur des pivots suffisamment souples pour s’adapter à différentes morphologies, sans produire de craquements ou de sensations de fragilité.
Avec environ 325 g sur la balance, le Nova 7 Wireless n’est toutefois pas un poids plume. Ce choix se ressent néanmoins peu à l’usage : le casque donne une impression de solidité rassurante, sans devenir trop fatigant lors de longues sessions.
SteelSeries maîtrise clairement son sujet en matière de confort. Les coussinets en tissu mesh, doux et respirants, évitent l’accumulation excessive de chaleur, même après plusieurs heures d’utilisation. L’appui latéral est modéré : suffisamment ferme pour maintenir le casque en place, mais volontairement moins contraignant que sur certains modèles concurrents.
Ce compromis a une conséquence : lors de mouvements brusques ou répétés, le casque peut légèrement se déplacer. Il ne s’agit pas d’un défaut de maintien critique, le Nova 7 ne risque pas de tomber, mais les utilisateurs cherchant un serrage plus ferme devront en être conscients.
La disposition des commandes physiques est globalement cohérente. Les molettes de volume et de balance jeu/chat sont facilement accessibles, tout comme le bouton de coupure du micro. Une courte phase d’adaptation est toutefois nécessaire pour distinguer instinctivement les différents boutons au toucher.
L’un des points forts du Nova 7 Wireless réside dans sa double connectivité sans fil. Le casque peut fonctionner simultanément en 2,4 GHz via un dongle USB-C et en Bluetooth, permettant par exemple de mixer l’audio d’un jeu sur PC avec un appel sur smartphone. Cette flexibilité reste rare à ce niveau de prix et s’avère particulièrement pratique au quotidien.
La connexion sans fil se montre stable, sans décrochages notables lors des tests, et la latence en mode 2,4 GHz est imperceptible en jeu. Le casque peut également être utilisé en filaire via une prise jack 3,5 mm, offrant une solution de secours bienvenue.
Qualité audio : un casque pensé pour le jeu
C’est sur la restitution sonore que se joue l’essentiel pour un casque gaming. Le Nova 7 Wireless adopte une signature sonore équilibrée, orientée vers la clarté et la lisibilité plutôt que vers une emphase artificielle des basses.
Les graves sont présents, propres et maîtrisés, sans masquer les médiums. Les voix — qu’il s’agisse de dialogues en jeu ou de communications vocales — restent bien détachées du reste du spectre. Les aigus, sans être particulièrement brillants, conservent suffisamment de précision pour restituer les détails sonores utiles en jeu, comme les bruits d’environnement ou les déplacements adverses.
La scène sonore n’atteint pas l’ampleur d’un casque audiophile ouvert, c'est certain, mais elle se montre cohérente et suffisamment large pour un usage compétitif. Le positionnement spatial est précis, ce qui en fait un casque adapté aux FPS et aux jeux multijoueurs exigeant une bonne perception directionnelle.
L’intégration du logiciel SteelSeries GG et de la solution Sonar permet d’aller plus loin dans la personnalisation. Les profils d’égalisation prédéfinis, nombreux et bien calibrés, apportent un réel gain selon les genres de jeux. On regrette toutefois l’obligation de créer un compte pour accéder à certaines fonctionnalités avancées, un point discutable pour certains utilisateurs.
Qualité du micro
Le microphone rétractable du Nova 7 Wireless remplit correctement sa mission. Sans traitement logiciel, la restitution reste moyenne, avec une compression audible et un rendu assez typique des micros de casques gaming.
L’activation des filtres logiciels, notamment le mode Deep Voice, améliore sensiblement la clarté et la présence de la voix. Le résultat devient alors tout à fait acceptable pour le jeu en ligne, les appels ou le télétravail occasionnel. En revanche, il ne saurait remplacer un micro dédié pour le streaming ou la création de contenu.
Autonomie et recharge
SteelSeries annonce jusqu’à 54 heures d’autonomie en 2,4 GHz. En conditions réelles, à volume modéré, le Nova 7 Wireless s’en approche effectivement, avec une endurance comprise entre 50 et 55 heures selon les usages. En Bluetooth, l’autonomie diminue légèrement, mais reste confortable.
La recharge s’effectue via USB-C, sans possibilité de remplacement rapide de la batterie. Ce choix limite la flexibilité pour les utilisateurs intensifs, d’autant plus que certains anciens modèles de la marque proposaient une batterie interchangeable.
SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 : l'avis de Clubic
Le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless ne cherche pas à impressionner par des artifices, mais à proposer une expérience cohérente, équilibrée et durable. Il s’adresse avant tout aux joueurs souhaitant un casque sans fil polyvalent, confortable et efficace en jeu, sans viser l’excellence audiophile absolue.
Sa qualité audio, bien calibrée pour le gaming, sa double connectivité et son confort général en font une valeur sûre sur son segment. En contrepartie, son micro reste perfectible et certaines décisions logicielles, comme l’obligation de compte, peuvent agacer.
Un casque gaming solide et bien pensé, recommandé pour les joueurs recherchant une solution sans fil fiable, polyvalente et durable, à condition d’accepter quelques compromis secondaires.
- Son bien équilibré pour le gaming
- Confort notable même sur de longues sessions
- Double connectivité pratique
- Autonomie généreuse
- Logiciel complet
- Microphone perfectible
- Maintien un peu lâche pour certains profils
- Obligation de compte logiciel
- Pas de batterie interchangeable
Fiche technique SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2
|Type de casque
|Fermé
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Compatibilité surround
|Tempest 3D
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|40mm
|Type de transducteur
|Transducteur Planar Magnetic
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Ergonomie du micro
|Rétractable
|Sensibilité du micro
|-12 dBV/Pa (champ proche) -15 dBV/Pa (champ lointain)
|Réponse en fréquence du micro
|100-6500 Hz
|Poids
|325g
|Compatibilité
|PS5, Nintendo Switch, MacOS, Linux, Windows, iOS, Android, Xbox Series X, Xbox One, PS4
|Sans-Fil
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Version bluetooth
|Bluetooth 5
|True Wireless
|Oui
|Distance transmission
|10m
|Liaison filaire
|USB
|Longueur du câble
|1.5m
|Autonomie
|38h
|Connectique de charge
|USB Type C
|Charge rapide
|Oui
|Bande passante (Fréquence Mini)
|20 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|22 000 Hz
|SPL Max
|105 dB
|Compatibilité surround
|Tempest 3D