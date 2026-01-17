C’est sur la restitution sonore que se joue l’essentiel pour un casque gaming. Le Nova 7 Wireless adopte une signature sonore équilibrée, orientée vers la clarté et la lisibilité plutôt que vers une emphase artificielle des basses.



Les graves sont présents, propres et maîtrisés, sans masquer les médiums. Les voix — qu’il s’agisse de dialogues en jeu ou de communications vocales — restent bien détachées du reste du spectre. Les aigus, sans être particulièrement brillants, conservent suffisamment de précision pour restituer les détails sonores utiles en jeu, comme les bruits d’environnement ou les déplacements adverses.