Le résultat est globalement convaincant, Sony plaçant la barre assez haut d’un point de vue technique, le tout sans livrer une signature gonflée. Néanmoins, le Inzone H9 II n’a rien d’impressionnant. La marque donne un rendu un peu creusé aux aigus, et ne parvient pas à offrir une linéarité optimale dans les basses. Ces dernières sont réactives, mais ne bénéficient pas de la même assise (petit manque d’extension), de la même percussion, ni du même sens de la nuance que sur le WH-1000Xm6.