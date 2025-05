Bien sûr, le design du Sony WH-1000Xm6 paraît figé par rapport au précédent modèle. Le casque adopte une approche relativement moderne, portée par des coques ovales et asymétriques, ainsi qu’un trio arceau/branches assez fin. Cette disposition apportée par le WH-1000Xm5 fut en son temps assez clivante, principalement à cause de l’étroitesse de l’arceau (générant une pression sur le sommet du crâne), et par la disparition du côté pliable que l’on retrouvait sur le WH-1000Xm4 et ses aïeux.