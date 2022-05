Test Sony WH-1000Xm5 : faut-il payer le design au prix fort pour une formule qui marche ?

Bien sûr, une doublette de boutons ( sur la tranche gauche) reste de la partie. Le premier, plus court, permet l'allumage, l'extinction, l'appairage, et indique le niveau de batterie (appui court). Le second permet de basculer entre les différents modes de réduction de bruit. Par défaut, seuls les modes ANC et Son Ambiant sont disponibles, une habitude de plus en plus répandue sur les produits Bluetooth (casques et écouteurs True Wireless), qui nous semble un peu stupide. Reste qu'il est possible d'ajouter le mode ANC off à cette liste dans les réglages de l'application Sony Headphones.