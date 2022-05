Android 13 : nouveautés, interface, date de sortie... tout ce que l'on sait sur la mise à jour

Les polyglottes en herbe peuvent d'ores et déjà se réjouir, il va être désormais possible de configurer une langue pour chaque application individuellement et plus seulement pour tout le système à la fois. Une fonction bien pratique si on utilise une langue pour certaines activités et une différente pour d'autres tâches. Cela sert aussi lorsque plusieurs personnes utilisent le même appareil. Autre avantage : vous pourrez par exemple passer certaines applications spécifiques en anglais si vous estimez qu'elles sont mal traduites en français.