Les accents sur les majuscules ne relèvent pas seulement du détail typographique. En français, ils participent à la bonne lecture d’un mot et évitent certaines ambiguïtés. Un ÉTÉ, un À ou un Ç apportent un rendu plus propre qu’une majuscule sans accent, surtout dans un document professionnel, un article, un mail ou une présentation.

Le problème vient surtout du clavier AZERTY. Certaines minuscules accentuées sont faciles à taper, mais leurs équivalents en majuscules ne sont pas toujours accessibles directement. Selon l’appareil utilisé, il faut donc passer par un raccourci, une combinaison de touches, la table des caractères ou une méthode de copier-coller.

Ce guide réunit les principales solutions pour faire les majuscules accentuées sur Windows, macOS, Word, Outlook, iPhone et Android.