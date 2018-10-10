Les majuscules accentuées font partie du français, mais elles ne sont pas toujours simples à saisir sur un clavier AZERTY. Sous Windows, macOS, Word ou sur smartphone, plusieurs méthodes permettent pourtant d’écrire correctement É, À, Ç, È, Ê ou encore Œ.
Les accents sur les majuscules ne relèvent pas seulement du détail typographique. En français, ils participent à la bonne lecture d’un mot et évitent certaines ambiguïtés. Un ÉTÉ, un À ou un Ç apportent un rendu plus propre qu’une majuscule sans accent, surtout dans un document professionnel, un article, un mail ou une présentation.
Le problème vient surtout du clavier AZERTY. Certaines minuscules accentuées sont faciles à taper, mais leurs équivalents en majuscules ne sont pas toujours accessibles directement. Selon l’appareil utilisé, il faut donc passer par un raccourci, une combinaison de touches, la table des caractères ou une méthode de copier-coller.
Ce guide réunit les principales solutions pour faire les majuscules accentuées sur Windows, macOS, Word, Outlook, iPhone et Android.
Comment faire les majuscules accentuées sur Windows ?
Utiliser les codes Alt sous Windows
Sous Windows, la méthode la plus connue consiste à utiliser les codes Alt. Elle repose sur une combinaison simple : maintenir la touche Alt, saisir un code numérique, puis relâcher Alt pour insérer le caractère voulu.
Cette méthode nécessite généralement un pavé numérique. Il faut aussi vérifier que la touche Verr Num est activée. Les chiffres situés sur la rangée supérieure du clavier ne fonctionnent pas toujours avec les codes Alt.
Tableau des majuscules accentuées sur Windows
|Lettre
|Raccourci clavier Windows
|À
|Alt + 0192
|Â
|Alt + 0194
|Ä
|Alt + 0196
|Æ
|Alt + 0198
|Ç
|Alt + 0199
|É
|Alt + 0201
|È
|Alt + 0200
|Ê
|Alt + 0202
|Ë
|Alt + 0203
|Î
|Alt + 0206
|Ï
|Alt + 0207
|Ô
|Alt + 0212
|Ö
|Alt + 0214
|Œ
|Alt + 0140
|Ù
|Alt + 0217
|Û
|Alt + 0219
|Ü
|Alt + 0220
|Ÿ
|Alt + 0159
Que faire si les raccourcis Alt ne fonctionnent pas ?
Si les raccourcis Alt ne donnent aucun résultat, le problème vient souvent du pavé numérique. La touche Verr Num doit être activée, et les chiffres doivent être saisis sur le pavé numérique, pas sur la ligne supérieure du clavier.
Sur certains PC portables, le clavier ne dispose pas de pavé numérique physique. Il peut alors être nécessaire d’activer un pavé numérique virtuel, d’utiliser le clavier visuel de Windows ou de passer par une autre méthode.
Utiliser WinCompose pour taper les majuscules accentuées
WinCompose offre une autre solution pratique sous Windows. Cet outil gratuit ajoute une touche de composition au clavier, qui permet de créer facilement des caractères accentués ou typographiques à partir de combinaisons simples.
Le principe consiste à choisir une touche Compose, puis à enchaîner plusieurs caractères. Par exemple, une combinaison peut permettre d’obtenir une majuscule accentuée sans retenir un code Alt ni utiliser le pavé numérique.
Cette méthode demande un petit temps d’adaptation, mais elle devient confortable pour les personnes qui écrivent souvent en français. Elle se montre particulièrement utile sur les PC portables sans pavé numérique.
- Saisie rapide de caractères spéciaux
- Support des emojis personnalisables
- Interface intuitive et légère
Utiliser la table des caractères Windows
La table des caractères permet de retrouver et copier une majuscule accentuée sans connaître son raccourci. Elle reste moins rapide que les codes Alt, mais elle fonctionne très bien pour un besoin ponctuel.
Pour l’ouvrir, il suffit de rechercher Table des caractères dans le menu Démarrer. Une fois le caractère sélectionné, il peut être copié puis collé dans un document, un mail ou un champ de texte.
Utiliser le copier-coller sous Windows
Le copier-coller reste la solution la plus simple lorsque le clavier ne permet pas de saisir facilement une majuscule accentuée. Voici les caractères les plus utiles à garder sous la main :
À Â Ä Æ Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Ö Œ Ù Û Ü Ÿ
Cette méthode convient surtout aux besoins occasionnels. Pour une utilisation régulière, les codes Alt ou une disposition de clavier plus adaptée seront plus efficaces.
Comment faire les majuscules accentuées sur macOS ?
Utiliser les raccourcis avec la touche Option
Sur macOS, les majuscules accentuées se tapent avec la touche Option, aussi appelée Alt sur certains claviers. Le principe repose souvent sur une touche morte : une première combinaison prépare l’accent, puis la lettre saisie ensuite reçoit cet accent.
Les raccourcis suivent une logique assez simple : Option + e prépare l’accent aigu, Option + ` prépare l’accent grave, Option + i prépare l’accent circonflexe, et Option + u prépare le tréma.
Tableau des majuscules accentuées sur macOS
|Lettre
|Raccourci clavier macOS
|À
|Option + ` puis Shift + A
|Â
|Option + i puis Shift + A
|Ä
|Option + u puis Shift + A
|Æ
|Option + Shift + '
|Ç
|Option + Shift + C
|É
|Option + e puis Shift + E
|È
|Option + ` puis Shift + E
|Ê
|Option + i puis Shift + E
|Ë
|Option + u puis Shift + E
|Î
|Option + i puis Shift + I
|Ï
|Option + u puis Shift + I
|Ô
|Option + i puis Shift + O
|Ö
|Option + u puis Shift + O
|Œ
|Option + Shift + Q
|Ù
|Option + ` puis Shift + U
|Û
|Option + i puis Shift + U
|Ü
|Option + u puis Shift + U
|Ÿ
|Option + u puis Shift + Y
Utiliser l’appui long sur Mac
macOS propose aussi une méthode plus visuelle. Il suffit de maintenir une lettre enfoncée pour afficher ses variantes accentuées, puis de choisir le caractère voulu avec la souris ou le chiffre associé.
Cette solution se montre pratique pour un usage ponctuel. Elle évite de mémoriser les raccourcis, même si certaines applications peuvent gérer différemment l’appui long selon leur configuration.
Comment faire une majuscule accentuée dans Word et Outlook ?
Utiliser les raccourcis de Microsoft Office sur Windows
Dans Word et Outlook sur Windows, certains raccourcis propres à Microsoft Office permettent de saisir des caractères accentués. Ces combinaisons restent pratiques dans un contexte bureautique, surtout lorsque l’on travaille déjà dans l’écosystème Microsoft.
Voici les raccourcis utiles pour les principales majuscules accentuées en français :
|Lettre majuscule
|Raccourci dans Word et Outlook sur Windows
|À
|Ctrl + ` puis Shift + A
|Â
|Ctrl + ^ puis Shift + A
|Ä
|Ctrl + : puis Shift + A
|Æ
|Ctrl + Shift + & puis Shift + A
|Ç
|Ctrl + puis Shift + C
|É
|Ctrl + ' puis Shift + E
|È
|Ctrl + ` puis Shift + E
|Ê
|Ctrl + ^ puis Shift + E
|Ë
|Ctrl + : puis Shift + E
|Î
|Ctrl + ^ puis Shift + I
|Ï
|Ctrl + : puis Shift + I
|Ô
|Ctrl + ^ puis Shift + O
|Ö
|Ctrl + : puis Shift + O
|Œ
|Ctrl + Shift + & puis Shift + O
|Ù
|Ctrl + ` puis Shift + U
|Û
|Ctrl + ^ puis Shift + U
|Ü
|Ctrl + : puis Shift + U
|Ÿ
|Ctrl + : puis Shift + Y
Ces raccourcis ne doivent pas être confondus avec les raccourcis système de macOS. Sur Mac, Word et Outlook s’appuient plutôt sur les méthodes déjà proposées par le système, avec la touche Option, l’appui long ou l’insertion de caractères spéciaux.
Saisir une majuscule accentuée dans Word et Outlook sur macOS
Sur Mac, le plus simple reste d’utiliser les raccourcis de macOS déjà détaillés plus haut. La touche Option permet de préparer l’accent, puis la lettre majuscule complète la saisie.
Word et Outlook pour Mac permettent aussi d’insérer un caractère spécial depuis les menus du logiciel. Cette méthode demande plus d’étapes, mais elle reste utile pour retrouver une majuscule accentuée rare sans mémoriser de raccourci.
Utiliser la correction automatique
La correction automatique peut aussi simplifier la saisie des majuscules accentuées dans Word. Il est possible de créer ses propres remplacements pour transformer automatiquement une forme non accentuée en forme correcte.
Par exemple, un remplacement peut convertir Ete en Été, ou Ca en Ça. Cette méthode se prête surtout aux mots fréquents, mais elle reste moins adaptée aux noms propres ou aux caractères isolés.
Comment faire les majuscules accentuées sur smartphone ?
Sur iPhone
Sur iPhone, la méthode repose sur l’appui long. Il suffit de maintenir la lettre concernée, puis de choisir la variante accentuée dans le menu qui apparaît.
En maintenant E, il est possible d’obtenir É, È, Ê ou Ë. Le même principe s’applique à A pour À, Â ou Ä, et à C pour Ç.
Sur Android
Sur Android, le fonctionnement est très proche. Un appui long sur une lettre affiche généralement ses variantes accentuées. Il suffit ensuite de glisser vers le caractère souhaité ou de le sélectionner.
L’affichage peut varier selon le clavier utilisé. Gboard, SwiftKey, le clavier Samsung ou d’autres claviers Android ne présentent pas toujours les variantes de la même façon.
Faut-il mettre des accents sur les majuscules ?
Ce que dit l’usage en français
En français, les majuscules peuvent recevoir des accents. Leur présence améliore la lisibilité et respecte l’orthographe des mots. Dans un texte soigné, leur absence donne souvent un rendu plus approximatif.
Cette règle concerne les lettres accentuées, mais aussi certains caractères typographiques comme Œ ou Æ lorsqu’ils sont nécessaires.
Exemples utiles
Quelques exemples montrent l’intérêt des majuscules accentuées :
ÉTÉ au lieu de ETE ;
À au lieu de A ;
ÇA au lieu de CA ;
ŒUVRE au lieu de OEUVRE, lorsque la ligature est recherchée.
Quelle méthode choisir selon votre appareil ?
|Situation
|Méthode recommandée
|Windows avec pavé numérique
|Codes Alt
|Windows sans pavé numérique
|Table des caractères ou copier-coller
|PC portable
|Copier-coller, clavier virtuel ou disposition alternative
|macOS
|Touche Option ou appui long
|Word / Outlook
|Raccourcis Office ou correction automatique
|iPhone
|Appui long sur la lettre
|Android
|Appui long sur la lettre
|Usage intensif
|Disposition de clavier alternative ou outil de composition