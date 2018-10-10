Les majuscules accentuées font partie du français, mais elles ne sont pas toujours simples à saisir sur un clavier AZERTY. Sous Windows, macOS, Word ou sur smartphone, plusieurs méthodes permettent pourtant d’écrire correctement É, À, Ç, È, Ê ou encore Œ.

Plusieurs méthodes permettent de saisir facilement les majuscules accentuées sur Windows, macOS, smartphone et dans les logiciels de traitement de texte - © Shutterstock
Plusieurs méthodes permettent de saisir facilement les majuscules accentuées sur Windows, macOS, smartphone et dans les logiciels de traitement de texte - © Shutterstock

Les accents sur les majuscules ne relèvent pas seulement du détail typographique. En français, ils participent à la bonne lecture d’un mot et évitent certaines ambiguïtés. Un ÉTÉ, un À ou un Ç apportent un rendu plus propre qu’une majuscule sans accent, surtout dans un document professionnel, un article, un mail ou une présentation.

Le problème vient surtout du clavier AZERTY. Certaines minuscules accentuées sont faciles à taper, mais leurs équivalents en majuscules ne sont pas toujours accessibles directement. Selon l’appareil utilisé, il faut donc passer par un raccourci, une combinaison de touches, la table des caractères ou une méthode de copier-coller.

Ce guide réunit les principales solutions pour faire les majuscules accentuées sur Windows, macOS, Word, Outlook, iPhone et Android.

Comment faire les majuscules accentuées sur Windows ?

Utiliser les codes Alt sous Windows

Sous Windows, la méthode la plus connue consiste à utiliser les codes Alt. Elle repose sur une combinaison simple : maintenir la touche Alt, saisir un code numérique, puis relâcher Alt pour insérer le caractère voulu.

Cette méthode nécessite généralement un pavé numérique. Il faut aussi vérifier que la touche Verr Num est activée. Les chiffres situés sur la rangée supérieure du clavier ne fonctionnent pas toujours avec les codes Alt.

Sous Windows, les codes Alt permettent d’insérer des majuscules accentuées à l’aide d’un pavé numérique et d’une combinaison de touches - © Shutterstock
Sous Windows, les codes Alt permettent d’insérer des majuscules accentuées à l’aide d’un pavé numérique et d’une combinaison de touches - © Shutterstock

Tableau des majuscules accentuées sur Windows

LettreRaccourci clavier Windows
ÀAlt + 0192
ÂAlt + 0194
ÄAlt + 0196
ÆAlt + 0198
ÇAlt + 0199
ÉAlt + 0201
ÈAlt + 0200
ÊAlt + 0202
ËAlt + 0203
ÎAlt + 0206
ÏAlt + 0207
ÔAlt + 0212
ÖAlt + 0214
ŒAlt + 0140
ÙAlt + 0217
ÛAlt + 0219
ÜAlt + 0220
ŸAlt + 0159

Que faire si les raccourcis Alt ne fonctionnent pas ?

Si les raccourcis Alt ne donnent aucun résultat, le problème vient souvent du pavé numérique. La touche Verr Num doit être activée, et les chiffres doivent être saisis sur le pavé numérique, pas sur la ligne supérieure du clavier.

Sur certains PC portables, le clavier ne dispose pas de pavé numérique physique. Il peut alors être nécessaire d’activer un pavé numérique virtuel, d’utiliser le clavier visuel de Windows ou de passer par une autre méthode.

Utiliser WinCompose pour taper les majuscules accentuées

WinCompose offre une autre solution pratique sous Windows. Cet outil gratuit ajoute une touche de composition au clavier, qui permet de créer facilement des caractères accentués ou typographiques à partir de combinaisons simples.

Le principe consiste à choisir une touche Compose, puis à enchaîner plusieurs caractères. Par exemple, une combinaison peut permettre d’obtenir une majuscule accentuée sans retenir un code Alt ni utiliser le pavé numérique.

Cette méthode demande un petit temps d’adaptation, mais elle devient confortable pour les personnes qui écrivent souvent en français. Elle se montre particulièrement utile sur les PC portables sans pavé numérique.

WinCompose
WinCompose
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  • Saisie rapide de caractères spéciaux
  • Support des emojis personnalisables
  • Interface intuitive et légère
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Utiliser la table des caractères Windows

La table des caractères permet de retrouver et copier une majuscule accentuée sans connaître son raccourci. Elle reste moins rapide que les codes Alt, mais elle fonctionne très bien pour un besoin ponctuel.

Pour l’ouvrir, il suffit de rechercher Table des caractères dans le menu Démarrer. Une fois le caractère sélectionné, il peut être copié puis collé dans un document, un mail ou un champ de texte.

La table des caractères permet de copier facilement une majuscule accentuée sans utiliser de raccourci clavier - © Clubic

Utiliser le copier-coller sous Windows

Le copier-coller reste la solution la plus simple lorsque le clavier ne permet pas de saisir facilement une majuscule accentuée. Voici les caractères les plus utiles à garder sous la main :

À Â Ä Æ Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Ö Œ Ù Û Ü Ÿ

Cette méthode convient surtout aux besoins occasionnels. Pour une utilisation régulière, les codes Alt ou une disposition de clavier plus adaptée seront plus efficaces.

Comment faire les majuscules accentuées sur macOS ?

Utiliser les raccourcis avec la touche Option

Sur macOS, les majuscules accentuées se tapent avec la touche Option, aussi appelée Alt sur certains claviers. Le principe repose souvent sur une touche morte : une première combinaison prépare l’accent, puis la lettre saisie ensuite reçoit cet accent.

Les raccourcis suivent une logique assez simple : Option + e prépare l’accent aigu, Option + ` prépare l’accent grave, Option + i prépare l’accent circonflexe, et Option + u prépare le tréma.

Sur macOS, les majuscules accentuées s’obtiennent avec la touche Option et des combinaisons qui préparent l’accent avant la saisie de la lettre - © Shutterstock

Tableau des majuscules accentuées sur macOS

LettreRaccourci clavier macOS
ÀOption + ` puis Shift + A
ÂOption + i puis Shift + A
ÄOption + u puis Shift + A
ÆOption + Shift + '
ÇOption + Shift + C
ÉOption + e puis Shift + E
ÈOption + ` puis Shift + E
ÊOption + i puis Shift + E
ËOption + u puis Shift + E
ÎOption + i puis Shift + I
ÏOption + u puis Shift + I
ÔOption + i puis Shift + O
ÖOption + u puis Shift + O
ŒOption + Shift + Q
ÙOption + ` puis Shift + U
ÛOption + i puis Shift + U
ÜOption + u puis Shift + U
ŸOption + u puis Shift + Y

Utiliser l’appui long sur Mac

macOS propose aussi une méthode plus visuelle. Il suffit de maintenir une lettre enfoncée pour afficher ses variantes accentuées, puis de choisir le caractère voulu avec la souris ou le chiffre associé.

Cette solution se montre pratique pour un usage ponctuel. Elle évite de mémoriser les raccourcis, même si certaines applications peuvent gérer différemment l’appui long selon leur configuration.

Sur macOS, un appui long sur une lettre affiche ses variantes accentuées pour les insérer rapidement - © Clubic

Comment faire une majuscule accentuée dans Word et Outlook ?

Utiliser les raccourcis de Microsoft Office sur Windows

Dans Word et Outlook sur Windows, certains raccourcis propres à Microsoft Office permettent de saisir des caractères accentués. Ces combinaisons restent pratiques dans un contexte bureautique, surtout lorsque l’on travaille déjà dans l’écosystème Microsoft.

Voici les raccourcis utiles pour les principales majuscules accentuées en français :

Lettre majusculeRaccourci dans Word et Outlook sur Windows
ÀCtrl + ` puis Shift + A
ÂCtrl + ^ puis Shift + A
ÄCtrl + : puis Shift + A
ÆCtrl + Shift + & puis Shift + A
ÇCtrl + puis Shift + C
ÉCtrl + ' puis Shift + E
ÈCtrl + ` puis Shift + E
ÊCtrl + ^ puis Shift + E
ËCtrl + : puis Shift + E
ÎCtrl + ^ puis Shift + I
ÏCtrl + : puis Shift + I
ÔCtrl + ^ puis Shift + O
ÖCtrl + : puis Shift + O
ŒCtrl + Shift + & puis Shift + O
ÙCtrl + ` puis Shift + U
ÛCtrl + ^ puis Shift + U
ÜCtrl + : puis Shift + U
ŸCtrl + : puis Shift + Y

Ces raccourcis ne doivent pas être confondus avec les raccourcis système de macOS. Sur Mac, Word et Outlook s’appuient plutôt sur les méthodes déjà proposées par le système, avec la touche Option, l’appui long ou l’insertion de caractères spéciaux.

Saisir une majuscule accentuée dans Word et Outlook sur macOS

Sur Mac, le plus simple reste d’utiliser les raccourcis de macOS déjà détaillés plus haut. La touche Option permet de préparer l’accent, puis la lettre majuscule complète la saisie.

Word et Outlook pour Mac permettent aussi d’insérer un caractère spécial depuis les menus du logiciel. Cette méthode demande plus d’étapes, mais elle reste utile pour retrouver une majuscule accentuée rare sans mémoriser de raccourci.

Utiliser la correction automatique

La correction automatique peut aussi simplifier la saisie des majuscules accentuées dans Word. Il est possible de créer ses propres remplacements pour transformer automatiquement une forme non accentuée en forme correcte.

Par exemple, un remplacement peut convertir Ete en Été, ou Ca en Ça. Cette méthode se prête surtout aux mots fréquents, mais elle reste moins adaptée aux noms propres ou aux caractères isolés.

Comment faire les majuscules accentuées sur smartphone ?

Sur iPhone

Sur iPhone, la méthode repose sur l’appui long. Il suffit de maintenir la lettre concernée, puis de choisir la variante accentuée dans le menu qui apparaît.

En maintenant E, il est possible d’obtenir É, È, Ê ou Ë. Le même principe s’applique à A pour À, Â ou Ä, et à C pour Ç.

Sur iPhone, un appui long sur une lettre permet d’accéder à ses variantes accentuées - © Axel Reghis

Sur Android

Sur Android, le fonctionnement est très proche. Un appui long sur une lettre affiche généralement ses variantes accentuées. Il suffit ensuite de glisser vers le caractère souhaité ou de le sélectionner.

L’affichage peut varier selon le clavier utilisé. Gboard, SwiftKey, le clavier Samsung ou d’autres claviers Android ne présentent pas toujours les variantes de la même façon.

Sur Android, un appui long sur une lettre affiche ses variantes accentuées pour une sélection rapide - © Axel Reghis

Faut-il mettre des accents sur les majuscules ?

Ce que dit l’usage en français

En français, les majuscules peuvent recevoir des accents. Leur présence améliore la lisibilité et respecte l’orthographe des mots. Dans un texte soigné, leur absence donne souvent un rendu plus approximatif.

Cette règle concerne les lettres accentuées, mais aussi certains caractères typographiques comme Œ ou Æ lorsqu’ils sont nécessaires.

Exemples utiles

Quelques exemples montrent l’intérêt des majuscules accentuées :

  • ÉTÉ au lieu de ETE ;

  • À au lieu de A ;

  • ÇA au lieu de CA ;

  • ŒUVRE au lieu de OEUVRE, lorsque la ligature est recherchée.

Quelle méthode choisir selon votre appareil ?

SituationMéthode recommandée
Windows avec pavé numériqueCodes Alt
Windows sans pavé numériqueTable des caractères ou copier-coller
PC portableCopier-coller, clavier virtuel ou disposition alternative
macOSTouche Option ou appui long
Word / OutlookRaccourcis Office ou correction automatique
iPhoneAppui long sur la lettre
AndroidAppui long sur la lettre
Usage intensifDisposition de clavier alternative ou outil de composition