Comment activer Universal Control et piloter votre iPad et votre Mac avec la même souris ?

Certains utilisateurs, pour qui SideCar n'est pas suffisant, souhaitaient en faire plus avec leur iPad et sa large bibliothèque d'applications pour améliorer leur productivité. Apple a pensé à eux avec Universal Control. Le principe est très simple : il ne possède qu'un seul système de pointage pour votre MacBook ou iMac et votre iPad.

En effet, il suffit de faire glisser le curseur du Mac dans la direction vers laquelle se trouve l'iPad, et automatiquement, il passera de l'écran de votre appareil sous macOS Monterey à votre iPad. Vous pouvez donc utiliser une ou deux applications grâce au système multitâche d'iPadOS 15 et revenir d'un geste vers votre MacBook, votre iMac ou même votre Mac Mini, de même que passer le curseur d'un appareil à l'autre pour gagner du temps lors de vos travaux.

Avec Universal Control, vous pouvez également utiliser le clavier de votre Mac pour taper du texte sur votre iPad. La saisie est automatiquement envoyée sur l'appareil en cours d'utilisation.

Enfin, il est possible enfin d'utiliser un autre Mac en plus de votre MacBook principal et de votre iPad. Un seul clavier et une seule souris suffisent pour utiliser trois appareils Apple sur votre bureau. L'iPhone, lui, ne propose pas Universal Control, car Apple a jugé que l'écran plus petit du smartphone n'était pas suffisant pour offrir une expérience utilisateur satisfaisante.