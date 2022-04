Votre Mac est lent ? Voici 13 points à vérifier

Apple a basé le système d'exploitation macOS sur Unix, et tout comme Unix, il dépend de certaines permissions. Chaque fichier et dossier de votre ordinateur possède un ensemble de permissions. Celles-ci indiquent quels utilisateurs ou applications peuvent interagir avec certains fichiers et de quelle manière. Ces élément peuvent avoir une série d'autorisations indiquant quels utilisateurs peuvent lire, écrire et exécuter le fichier et d'autres options plus nuancées. Dans les anciennes versions de macOS, les programmes pouvaient facilement modifier les autorisations individuelles des fichiers et des dossiers dans le répertoire personnel. Par conséquent, les permissions dans le répertoire personnel pouvaient changer par erreur et se corrompre. Ces permissions incorrectes pouvaient causer toutes sortes de problèmes étranges, faisant malfonctionner les applications.

Avec des permissions incorrectes, les applications et les services pouvaient se voir refuser l'accès à des fichiers essentiels, ce qui les faisait planter ou fonctionner de manière inhabituelle. Résultat : le Mac devient lent et dès que vous cliquez ou sélectionnez un élément, la maudite beach ball apparaît… Cependant, sur un système macOS moderne, les autorisations du dossier personnel sont verrouillées et beaucoup plus difficiles à accéder et à modifier, ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus être facilement modifiées. L'utilitaire de disque de macOS permet de facilement réparer les permissions.