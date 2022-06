Préparez votre Mac à macOS Ventura et profitez dès maintenant de certaines fonctionnalités

Bien que Mail.app offre un client de messagerie gratuit et complet sur tous les Mac et qu'il ait même été à l'origine de certaines fonctionnalités innovantes au fil des années (comme VIP et Handoff), il ne convient pas à tout le monde. Il a parfois du mal à s'entendre avec Gmail et ne dispose pas de certaines fonctionnalités plus avancées qui sont présentes (et ce depuis des années) dans d'autres clients de messagerie tiers. MacOS Ventura tente de régler ce dernier point en offrant la possibilité de d'annuler l'envoi d'un mail, de le planifier et d'améliorer la recherche avec un nouvel algorithme. Des services comme Spark intègrent déjà ces fonctionnalités depuis des années.



Partout où vous regardez dans Spark, il y a des fonctionnalités visant à améliorer le courrier électronique. La première chose que vous remarquerez est la boîte de réception intelligente, qui recueille les courriels de tous vos comptes et les organise automatiquement dans des catégories telles que Notifications, Newsletters, Personnel, et Vu. Cela vous montre d'abord les vrais courriels de vraies personnes afin que vous puissiez répondre aux choses importantes et garder le reste pour plus tard. Une autre fonctionnalité unique de Spark est la réponse rapide, qui vous permet d'envoyer des réponses courtes et modélisées. Elles sont pratiques lorsque vous devez indiquer que vous avez reçu ou vu un courriel, mais que vous n'avez pas nécessairement besoin de taper une longue réponse. Et si le message ne nécessite pas de réponse, vous pouvez utiliser 4 gestes de balayage différents pour le marquer comme lu, l'archiver, l'épingler pour plus tard ou le supprimer entièrement.