Android 13 permettra de régler la luminosité du flash de votre smartphone

Et pour cause, cela représente un travail supplémentaire pour les (très) nombreux constructeurs du marché, qui devront, selon Mishaal Rahman, procéder à la mise à jour 3.8 de la couche d’abstraction matérielle (Hardware Abstraction Layer ou HAL) de la caméra, qui fait le lien entre le matériel physique et le software, s'ils veulent en profiter. Android étant un logiciel Google, les smartphones Pixel vont directement en bénéficier, tandis qu'on ne sait pas encore quelles autres marques et quels modèles pourront tirer parti de ces deux nouvelles API.