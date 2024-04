Android 15 va permettre d'imposer le mode somble à toutes les applications

Et d'après la même source, la réussite est clairement au rendez-vous. Cette nouvelle fonction n'altère en effet ni le texte, ni les images, et cela, grâce à des améliorations dans les algorithmes. Enfin, le fait que cette option soit disponible directement à travers le menu Accessibilité et non pas dans le mode développeurs, indique qu'elle est faite pour tous les utilisateurs, et donc qu'Android a confiance dans son efficacité.

Ce nouveau mode n'est pas encore disponible dans la version bêta d'Android 15. Il se pourrait que Google fasse traîner le plaisir, et l'ajoute dans la prochaine bêta, qui sera déployée au moment de la grande conférence annuelle Google I/O.