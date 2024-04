Le futur Android 15 devrait encourager cette (très) mauvaise habitude avec votre smartphone

En effet, consacrer du temps à son smartphone au lit peut avoir de nombreuses répercussions négatives. On est absorbé par notre écran, et contrairement aux livres auxquels on s'adonnait jadis, le smartphone fait office de véritable barrière entre l'utilisateur et son conjoint.

Au-delà des problèmes de couple, le fait d'utiliser son smartphone au lit a également des conséquences négatives sur le sommeil. La lumière émise par les écrans perturbe en effet notre horloge biologique interne, et peut ainsi entrainer des difficultés d'endormissement, voire un sommeil plus fragmenté et une réduction de sa qualité. Cela, sans compter les émotions procurées par les contenus visionnés.