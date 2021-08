Mode sombre : des effets modérés sur la consommation de batterie de nos smartphones

Les chercheurs de Purdue ont appliqué leur protocole sur les applications Calculette, Google Agenda, Google Maps, Google News, Téléphone et YouTube sur les smartphones suivant : Pixel 2, Moto Z3, Pixel 4 et Pixel 5 . Tous dotés d'un écran OLED et cadencés à 60 Hz.

Et les résultats obtenus sont pour le moins… décevants. En adoptant une luminosité réglée entre 30 et 50 % (autrement dit en intérieur), le passage du mode clair au mode sombre ne permettrait d'économiser qu'entre 3 et 9 % d'énergie.

En revanche, si l'on effectue la même manipulation avec un écran à 100 % de luminosité (donc en extérieur), l'efficacité énergétique de l'appareil augmenterait entre 39 % et 47 %.