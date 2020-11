L'iPhone 13 Pro pourrait avoir un écran LTPO pour du 120Hz et une meilleure autonomie

D'après les retours des testeurs, la batterie de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ne serait pas exceptionnelle. Et c'est d'autant plus vrai lorsque le smartphone est connecté à un réseau 5G. Pour pallier ce problème, Apple a d'ailleurs introduit sa technologie Smart Data permettant de rebasculer automatiquement vers un réseau 4G quand l'activité ne nécessite pas une connexion 5G.

Or, selon le média coréen The Elec, Apple pourrait également opter pour une nouvelle technologie d'écran pour ces futurs smartphones. Plus précisément, les futurs appareils de la marque pourraient se voir dotés de la technologie LTPO - low temperature polycrystalline oxide - développée par Apple pour les écrans OLED. Avec ce système, la carte backplane assure une meilleure gestion de l'alimentation pour l'allumage et l'extinction des pixels, assurant ainsi une plus grande autonomie de la batterie.

Le constructeur LG serait actuellement en train de renforcer sa chaine de production d'écrans afin de répondre à la demande d'Apple pour les iPhone 13.