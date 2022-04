One UI 5.0 sous Android 13 pourrait arriver plus vite que prévu

On tiendrait une date pour la nouvelle surcouche Samsung. Selon SamMobile, la mise en place de One UI 5.0 basée sur Android 13 pourrait arriver plus tôt qu’imaginé. Le site spécialisé sur l’actualité de la marque affirme en effet que le déploiement de son OS aurait lieu dès le mois de juillet. Ce serait bien plus tôt que son prédécesseur, le One UI 4, qui n’avait été dévoilé qu’à la mi-septembre.