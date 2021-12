Samsung fait une pause dans le déploiement de One UI 4.0 (Android 12)

Le constructeur coréen a en effet publié un message sur ses forums officiels locaux pour annoncer qu’il arrêtait temporairement la mise à jour vers One UI 4 (fondé sur Android 12) pour les smartphones compatibles, dont les Galaxy S21 , S21 Plus et S21 Ultra. En cause, un problème de compatibilité avec Google Play et plusieurs bugs non précisés qui sont en train d’être évalués par Google. Samsung précise que lorsque les actions de la firme de Mountain View auront été effectuées, la mise à jour vers One UI 4 pourra reprendre.