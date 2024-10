Depuis plusieurs jours, un nombre grandissant d'utilisateurs de Galaxy S10 (S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G) et Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10+, Note 10 5G) affirment que leur appareil reste bloqué dans une boucle de démarrage, les privant alors de leur smartphone. Le seul moyen de contourner le problème serait alors de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Une solution loin d'être idéale puisque les données non sauvegardées seront à jamais perdues.

Plus étonnant, le problème n'est pas lié à une mise à jour du système d'exploitation, mais plutôt à une mise à jour défectueuse de l'application SmartThings. En plus des Galaxy S10 et Note 10, les Galaxy M51 et A90 seraient également concernés par ce problème de mise à jour.