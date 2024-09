De précédentes déclarations de la part d'un modérateur du forum coréen de Samsung indiquaient que les Galaxy S22 et Galaxy Z Flip 4/Z Fold 4 seraient également concernés par la mise à jour, mais il faudra vraisemblablement s'armer d'encore un peu de patience pour ces modèles. Pour information, sachez que One UI 6.1.1 sera affiché sous le nom de One UI 6.1 pour les séries Galaxy S24, S23 et S23 FE, et sous le nom de One UI 6.1.1 pour les séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9.