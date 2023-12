Les Samsung Galaxy A52s, A33 et Tab S9 FE passent à leur tour sous Android 14

En plus des Galaxy A14 5G, A24, A34, A53, A54

et A73, voilà que nous apprenons à présent que le Galaxy A52s (firmware A528BXXU5FWK4) et le Galaxy A33 (firmware A336BXXU7DWK6) peuvent désormais basculer vers la dernière version de One UI, comme promis par la feuille de route récemment publiée par Samsung.

Pour l'heure, cela ne concerne qu'une poignée de pays européens et la France ne semble malheureusement pas en faire partie. En revanche, la mise à jour des Galaxy A52s et A33 devrait être disponible sur la plupart des marchés avant la fin du mois de décembre, comme rapporté par Sam Mobile.