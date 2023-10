Android 14 et One UI 6.0 arrivent sur les Samsung Galaxy S23

Au début du mois d'octobre, le public accueillait la nouvelle version du système d'exploitation Android 14. Et comme à chaque fois, il a fallu attendre quelques semaines pour que Samsung l'adapte à ses propres appareils à travers sa surcouche One UI. C'est maintenant chose faite, et les possesseurs des derniers appareils en date de la marque peuvent abandonner One UI 5.0 pour son successeur.