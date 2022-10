One UI 5.0 : notre top 5 des nouveautés qui arrivent sur votre smartphone Samsung

Samsung améliore également la gestion des widgets sur l'écran d'accueil. Il est désormais possible d'empiler ces derniers pour gagner de la place et afficher davantage d'applications dès le premier écran. Les notifications gagnent aussi un nouveau look, avec un aperçu plus large qui facilite la lisibilité.

De plus, One UI 5.0 va introduire les routines pour afficher les bonnes applications et les bons widgets au bon moment, en fonction de l'utilisation quotidienne de votre smartphone.