Cette vidéo de la fuite de One UI 5 nous en montre plus sur la prochaine interface Android de Samsung

Cette vidéo reprend des visuels glanés sur différents sites, notamment ceux partagés par le site éponyme et par Max Weinbach de 9to5Google. Dans tous les cas, ce sont des informations/données issues d’une version préliminaire de la bêta. En conséquence, certaines fonctionnalités et certains aspects sont susceptibles d’être différents dans la bêta publique, et d’autant plus dans la version stable de One UI 5 lorsque celle-ci sortira.