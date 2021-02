Samsung One UI 3.1 commence son déploiement, quelle nouveautés ?

Avec One UI 3.1, lorsque que l'on édite une photo de la galerie, il est désormais possible de supprimer un objet qui gâche la vue. La fonctionnalité est encore en bêta, et il faut l'activer dans les paramètres de l'application d'édition native pour la rendre disponible.

L'appareil photo se voit ajouter une interface « Director's View », permettant d'afficher ce que captent l'ensemble des objectifs du mobile, module frontal inclus, avec possibilité de filmer avec deux objectifs à la fois. Bien pratique pour filmer ce que l'on voit et sa propre personne en même temps.

One UI 3.1 permet également de copier-coller du texte depuis et vers des appareils différents, ainsi que de reprendre son activité sur une application là où l'on s'était arrêté sur un autre device. Cependant cette feature est pour l'instant limitée à Samsung Internet et Samsung Notes et ne fonctionne que si les deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi et Bluetooth activé… Ce qui fait encore beaucoup de conditions à remplir pour que cela soit vraiment pratique pour le moment.