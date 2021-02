Snapdragon 888 vs Exynos 2100 : du mieux pour la puce de Samsung, mais toujours trop énergivore

En jetant un œil à leur fiche technique respective, il semble y avoir assez peu de différences entre le dernier SoC de Qualcomm et celui de Samsung.

Nous sommes face à deux plateformes gravées en 5 nm, qui profitent d’un processeur au cœur principal ultra performant (le Cortex-X1) cadencé à 2,84 GHz pour l’un et 2,91 GHz pour l’autre. On trouve aussi trois cœurs « MIDDLE » à 2,42 GHz (SD888) et 2,81 GHz (Exynos 2100), et enfin un quatuor de cœurs Cortex-A55 sous-cadencés pour les tâches moins énergivores (1,8 GHz chez Qualcomm, 2,2 GHz chez Samsung).

Pourtant, les tests menés par Anandtech mettent en lumière de grandes disparités au niveau des performances entre les deux modèles. Mais pas seulement : que ce soit au niveau des capacités graphiques ou bien entendu de la consommation électrique, le Snapdragon 888 surpasse encore de beaucoup la puce de Samsung.