One UI 7.0 : Samsung préparerait une grosse refonte visuelle à l'occasion du passage à Android 15

En l'absence d'images à l'appui de ces affirmations, il faudra patienter jusqu'à l'arrivée de la première bêta de One UI 7.0 pour en savoir et en découvrir plus. Pour information, celle-ci est prévue dans les prochains mois, sans plus de précision pour le moment.

Dernièrement, on apprenait d'ailleurs un possible report de cette bêta pour les derniers fleurons du fabricant sud-coréen. En effet, Samsung privilégierait plutôt un déploiement de One UI 6.1.1, censée corriger des problèmes liés à l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra, sorti en début d'année.