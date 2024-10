Pour le moment, l'annonce faite lors de la Samsung Developers Conference reste assez floue. Elle suggère néanmoins que le géant coréen souhaite harmoniser l'expérience utilisateur entre ses appareils mobiles, sous Android avec la surcouche One UI, et ses téléviseurs. Cette initiative apporterait plus de cohérence entre les produits de la marque et permettrait aux utilisateurs de retrouver une interface similaire sur tous leurs appareils Samsung, facilitant ainsi la navigation et l'intégration des services.



En creusant un peu, nous estimons que l'un des principaux arguments en faveur de cette transition serait d'améliorer l'intégration avec les autres produits de l'écosystème Samsung ; notamment avec une meilleure synergie entre appareils. Cela permettrait surtout à Samsung de renouveler l'expérience utilisateur et rendre, par la même occasion, ses téléviseurs plus attractifs et plus efficaces pour prendre la place de hub central de la maison connectée.