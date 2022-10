Télévisions : Tizen, le système de Samsung, va arriver chez d'autres marques

Comme le rapporte Engadget, Samsung a d'ores et déjà accordé une licence pour exploiter Tizen à Akai, RCA et plusieurs autres marques, dont Bauhn, Linsar, Sunny ou encore Vispera, principalement distribuées en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En se voyant accorder cette licence, les fabricants concernés obtiennent non seulement l'accès au système d'exploitation de Samsung, mais aussi à certaines solutions logicielles habituellement disponibles sur les téléviseurs du géant coréen. On pense notamment à la plateforme de vidéo et télévision en continu Samsung TV Plus, mais aussi à l'Universal Guide pour la découverte et les recommandations personnalisées. L'assistant personnel de Samsung, Bixby, est aussi au menu de ces accords de licence.