Selon le cabinet d'études de marché Omdia, Samsung détenait une part de 28,8 % du marché mondial des téléviseurs au premier semestre 2024, conservant ainsi sa place de numéro un pour la 19e année consécutive.

À ses trousses, on retrouve un certain LG, crédité quant à lui de 16,6 % de parts de marché, sans oublier TCL ou encore Hisense, crédités respectivement de 12 % et 10 %.