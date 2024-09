Evidemment, comme tout OS qui se respecte, TiVo OS prend en charge un large éventail de services de streaming, et permet aux utilisateurs d'organiser et d'accéder à leurs émissions, films et événements en direct préférés dans un hub centralisé.

On y retrouve également un système de contrôle vocal, une recherche avancée, sans oublier « des algorithmes sophistiqués » qui apprennent des habitudes de visionnage individuelles, pour offrir des suggestions personnalisées adaptées aux préférences uniques de chaque utilisateur.