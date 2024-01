Exit Google TV, Philips dote ses téléviseurs d’un nouvel OS

À l’occasion d’une conférence de presse donnée à Barcelone, là où Titan OS S.L. a établi son siège, Philips a présenté son catalogue TV 2024, des annonces sur lesquelles nous reviendrons lors de prochains articles. Nous y avons notamment appris que Titan OS équipera deux séries de téléviseurs Philips, en milieu de gamme, avec la série de téléviseurs Mini-LED PML9049, aussi dénommée The Xtra, ainsi que la série PUS8909, ou The One. Il faudra en revanche se montrer patient pour connaitre les détails et les possibilités offertes par Titan OS.



Kostas Vouzas, le CEO de TP Vision pour l’Europe et l’Amérique latine a justifié le choix d’un nouveau système d’exploitation en évoquant la stratégie du groupe : « Dans le cadre de notre stratégie à long terme, il est impératif d'avoir le choix entre plusieurs plateformes de Smart TV. Notre collaboration avec Titan OS S.L. nous a permis de participer à la définition de la plateforme Titan OS et nous permettra de mettre en œuvre notre propre personnalisation et intégration dans nos produits. En fin de compte, nos clients bénéficieront d'un accès facile à des services mondiaux haut de gamme tout en augmentant et en simplifiant leur accès à des contenus plus locaux ».