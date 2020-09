HX700, HX710 les premiers téléviseurs Panasonic sous AndroidTV arrivent en Europe

Ces Smart TV Panasonic 4K seront compatibles HDR et Dolby Vision pour profiter des contenus compatibles sur les plateformes de streaming ou depuis un lecteur Ultra-HD. Il ne faudra toutefois pas s'attendre à une qualité d'image comparable aux cadors du secteur. Les HX700 et HX710 ne disposent pas par exemple de système de gradation par zones LED, qui permet d'assombrir certaines zones de l'image pour renforcer le contraste.

C'est Android TV 9.0 qui équipe l'appareil. L'utilisateur peut accéder ainsi au Play Store et télécharger quelques-unes des centaines d'applications compatibles. La télécommande dispose en plus d'un bouton Google Assistant et d'un micro intégré pour chercher à la voix un programme, un film ou une série.

Ces téléviseurs visent clairement le grand public préférant un grand nombre de contenus disponibles à l'aspect technique. Ces deux gammes seront disponibles en quatre diagonales de 43, 50, 55 et 65 pouces pour des tarifs respectifs de 550, 600, 700 et 950 euros. Sortie prévue entre les mois d'octobre et novembre 2020.