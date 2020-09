Loewe revient sur le marché avec de nouveaux téléviseurs OLED et barres de son

Ces téléviseurs seront lancés en même temps que des barres de son et des enceintes Bluetooth. L'une des premières barres de son sera la Loewe klangbar5, une barre 5.1.2 avec Dolby Atmos et une sortie de 800 W. Elle sera également compatible Apple AirPlay et Google Chromecast. Un subwoofer doit également être proposé. Également prévus pour le premier trimestre, leurs prix respectifs doivent être de 1 300 et 400 euros.