LG dévoile officiellement MAGNIT, son premier écran Micro LED de 163"

Vues sur un module LSAB009. Dimensions : 600 x 337,5 x 44,9 mm (L x H x P) ; résolution 640 x 360 pixels ; pitch de 0,9 mm. © LG

Hormis cela, LG y a intégré la technologie Black Coating qui, selon le fabricant, améliore le contraste et la précision des couleurs, en plus de protéger les pixels contre les aléas : poussières, humidité et chocs. Les avantages de la technologie Black Coating ne s’arrêtent pas là puisque ce revêtement agit comme filtre anti-reflets et anti-traces.



Enfin, on y retrouve un processeur graphique α, similaire à ceux qui équipent les derniers téléviseurs OLED de la marque, ainsi que le système d’exploitation webOS de LG.



LG Magnit : disponibilité confirmée, mais pas son tarif



Comme l’indique Paik Ki-mun, Vice-Président senior et Responsable Information Display au sein de la division Business Solutions chez LG, au sein du communiqué de presse : « Le LG MAGNIT est une solution d’affichage Micro LED remarquable pour toute une variété d’espaces publics et commerciaux, tels que des centres de congrès, des halls de réception d’entreprises ou d’hôtels, des boutiques de luxe, des studios de télévision, des salles de commande, des halls d’exposition et des musées ».



Les clients intéressés peuvent d’ores et déjà commander le Magnit. Le tarif est sans aucun doute très élevé et reste encore à discrétion, variant certainement selon la demande et le projet associé.