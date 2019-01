CES 2019 - Samsung dévoile un téléviseur 75" 4K à technologie MicroLED

Un téléviseur 75 pouces dont les modalités de lancement demeurent bien vagues

C'est l'un des principaux attraits du MicroLED, il s'agit d'une technologie « inorganique ». Un point que les portes-paroles de Samsung se plaisent à rappeler dès qu'ils en ont l'occasion et qui permet notamment aux dalles MicroLED de ne pas souffrir des dégradations naturelles infligées aux écrans OLED par le temps ou le type d'utilisation. Le MicroLED a toutefois en commun avec l'OLED de permettre des noirs parfaits, tout en profitant d'une luminosité de haute volée et d'une large palette de couleurs, propice au HDR.S'il s'agit bien d'une technologie d'avenir pour Samsung Display, le MicroLED n'en reste pas moins une technologie coûteuse et particulièrement ardue à produire à grande échelle. Du moins pour l'heure. En conséquence, le modèle de téléviseur MicroLED de 75 pouces dévoilé hier par Samsung ne profite pas encore de créneau de lancement précis. De la même façon, le constructeur ne s'est pas étendu sur la question de son positionnement tarifaire. The Verge estime cependant qu'il faudrait tabler sur une somme toute substantielle.Parallèlement à ce téléviseur de 75 pouces, véritable vitrine de ce que Samsung pourra proposer pour le commun des mortels d'ici deux à trois ans, la firme a dévoilé un concept d'écran MicroLED dont la taille peut être étendue à l'aide de modules carré venant s'aimanter sur une structure préalablement installée, en vue d'accroître (ou réduire) très simplement l'espace d'affichage. Un concept que l'on verrait bien être utilisé à des fins d'affichage publicitaire d'ici quelques années.Notons enfin qu'une nouvelle itération de The Wall a été présentée cette année. Elle prend la forme d'un écran massif de 219 pouces dont le prix pourrait dépasser les 100.000 dollars. Le tarif des dalles de plus petites tailles s'élèverait quant à lui à plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'heure où nous rédigeons ces lignes. L'année dernière, Samsung expliquait que la technologie MicroLED serait viable d'un point de vue commercial à l'horizon 2020 - 2021. En attendant, sur le terrain du téléviseur, la marque reste attachée à sa technologie QLED. En septembre dernier, lors de l'IFA, Samsung dévoilait ainsi plusieurs références de téléviseurs QLED 8K, dotés d'une technologie d'upscaling alimentée à l'IA.