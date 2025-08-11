Après un long silence autour de son "T8 Project", TCL CSOT s’apprête enfin à franchir une nouvelle étape dans l’OLED à impression jet d’encre. Le géant chinois prévoit d’annoncer, d'ici à la fin septembre, son plan d’investissement dans une ligne de production Gen 8, destinée aux grands formats.
Voilà une décision qui pourrait bien redessiner l’équilibre du marché face aux acteurs sud-coréens que sont Samsung Display et LG Display, toujours dominants sur l’OLED à masque métallique fin (FMM) et à masque métallique ouvert (OMM). Attendu de longues dates, le projet de TCL s'apprêterait à décoller avec une annonce imminente.
Inkjet-OLED : un savoir faire qui progresse
TCL CSOT exploite déjà une ligne Gen 5,5 à Wuhan, d’où sont sorties fin 2024 ses premières dalles Inkjet-OLED en série. Il s'agit notamment des moniteurs 4K de 21,6 pouces destinés au marché médical que nous avions pu observer lors du CES 2025. Si certaines rumeurs faisaient état d’un ralentissement, voire d’un changement de cap vers le smartphone, la réalité est tout autre. L’entreprise a poursuivi ses travaux et vient de franchir plusieurs jalons techniques majeurs.
La résolution a ainsi progressé de 325 à plus de 350 pixels par pouce (ppi), un record pour cette technologie, tandis que le taux d’ouverture a été triplé par rapport aux OLED FMM. Pour rappel, ce dernier correspond à la proportion de chaque pixel qui laisse réellement passer la lumière par rapport à sa surface totale. Plus ce taux est élevé, plus la dalle est efficace : à luminosité égale, elle consomme moins d’énergie et chauffe moins, tout en offrant un meilleur rendement lumineux.
Parmi les autres avancées notables, TCL serait parvenu avec succès à améliorer la durée de vie du sous-pixel bleu (à hauteur de 400 heures) qui est, historiquement, le point faible de la technologie OLED. Même la taille du pixel bleu, traditionnellement plus grande que celle des rouges et verts, aurait été optimisée pour être identique à ces deux derniers.
Pourquoi l’inkjet OLED séduit TCL
L’impression jet d’encre offre un atout essentiel qui simplifie grandement la production puisqu'elle ne nécessite pas de chambre sous vide, mais simplement un environnement contrôlé en humidité et température. Ainsi, là où la technique d'évaporation thermique sous vide atteint ses limites sur le grand format, l’Inkjet OLED pourrait s’imposer comme une alternative crédible.
En mai dernier, lors du SID Display Week, TCL CSOT a exposé plusieurs prototypes illustrant la polyvalence de cette approche, notamment un écran smartphone 6,5’’ (326 ppi), une dalle 14’’ 2,8K pour ordinateur portable et un écran 14’’ (1920×1200 pixels) pour tablette. Ces démonstrateurs montrent que la technologie peut s’adapter aussi bien au petit format haute densité qu’aux écrans plus grands, confirmant son potentiel transversal.
Une annonce stratégique pour l’automne
Selon les informations recueillies, TCL CSOT devrait officialiser son investissement dans la Gen 8 entre fin août et fin septembre, après avoir finalisé les discussions avec les autorités locales. La mise en service industrielle pourrait toutefois attendre fin 2026, ce qui laisse le temps à l’entreprise de consolider ses procédés.
Pour TCL CSOT, la Gen 8 Inkjet OLED ne serait pas seulement un pari technique, mais aussi un levier stratégique pour se différencier de LG Display et Samsung Display, aujourd’hui leaders sur les méthodes FMM et OMM. Si la production atteint la maturité industrielle espérée, elle pourrait permettre de réduire le coût de production des grands écrans OLED… et par effet domino de réduire aussi les prix de vente !