La résolution a ainsi progressé de 325 à plus de 350 pixels par pouce (ppi), un record pour cette technologie, tandis que le taux d’ouverture a été triplé par rapport aux OLED FMM. Pour rappel, ce dernier correspond à la proportion de chaque pixel qui laisse réellement passer la lumière par rapport à sa surface totale. Plus ce taux est élevé, plus la dalle est efficace : à luminosité égale, elle consomme moins d’énergie et chauffe moins, tout en offrant un meilleur rendement lumineux.



Parmi les autres avancées notables, TCL serait parvenu avec succès à améliorer la durée de vie du sous-pixel bleu (à hauteur de 400 heures) qui est, historiquement, le point faible de la technologie OLED. Même la taille du pixel bleu, traditionnellement plus grande que celle des rouges et verts, aurait été optimisée pour être identique à ces deux derniers.