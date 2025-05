Déjà fournisseur de dalles LCD pour des marques comme LG, Samsung, Sony, et bien sûr pour TCL Electronics, TCL CSOT entend élargir son offre vers l’OLED en s’imposant comme un acteur clé de l'impression jet d’encre. L’entreprise a amorcé une production en petite série en 2024 et prévoit une montée en puissance progressive en 2025. L'arrivée de l'Inkjet OLED sur le marché pourrait rebattre les cartes et donner un sérieux avantage au constructeur chinois face à LG Display et Samsung Display.