Chaque année, l'OLED est de plus en plus présent sur le secteur des moniteurs, notamment des écrans gaming, présentant à chaque itération des modèles plus rapides et performants. Si bien qu'en 2024, l'OLED a créé la surprise sur ce marché, avec une croissance folle, portée par les dernières innovations en provenance de chez LG Display d'un côté, et Samsung Display de l'autre.