Le moniteur est équipé des dernières technologies de connectique, notamment le DisplayPort 2.1, le HDMI 2.1 et un port USB-C avec une puissance de charge de 90W. La compatibilité G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro assure une expérience de jeu fluide et sans déchirure d'image.

LG étoffe sa gamme avec deux autres modèles : le 45GX950A, version non flexible du moniteur 5K2K, et le 39GX90SA, un moniteur « intelligent » de 39 pouces intégrant le système d'exploitation webOS. Ce dernier permet d'accéder directement aux services de streaming sans nécessiter de connexion à un PC.

Tous les moniteurs de la série GX9 bénéficient d'un revêtement anti-reflet et anti-éblouissement (AGLR). Ils sont également certifiés pour leurs faibles émissions de lumière bleue, réduisant la fatigue oculaire lors des longues sessions de jeu.

Si les prix n'ont pas encore été communiqués, LG présentera sa nouvelle gamme en détail lors du CES 2025 à Las Vegas. Le 45GX990A, avec ses innovations technologiques et sa flexibilité inédite, pourrait bien redéfinir les standards des moniteurs gaming haut de gamme.