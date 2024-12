bennj

Sur du 45" non le 1440p ne suffit pas. J’avais un ecran LG 38" en 3840x1600p et franchement c’était top. Je suis repassé à du 3440x1440 sur du 34" car j’ai voulu passer à de l’oled et même si je gagnais clairement en qualité visuelle grâce à la techno oled j’étais moins à l’aise avec du 34" qu’avec mon 38". Donc du 5120x2160 pour du 45" c’est moins d’être déconnant. Et j’avoue que j’attendais clairement une annonce de ce style pour revendre mon 34" et repasser à une taille supérieure avec la resolution adaptée et la techno oled qui va avec.

Reste à savoir combien cette bête va coûter. Je sens bien un gros billet de 2000e ce qui serait totalement abusé quand on voit le prix des tv oled. À ce tarif on a du 55" voir du 65". Mais bon vu qu’ils se touchent sur les tarifs…