CES 2024 : LG présentera une flopée de moniteurs OLED dont un Dual-Hz à double fréquence de rafraîchissement

Si le terme de « Dual-Hz » ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Le principe n'est pas inconnu au monde du jeu vidéo, mais LG introduit sa technologie maison pour la première fois sur l'écran PC sobrement nommé UltraGear OLED Gaming Monitor 32GS95UE. Le principe du Dual-Hz est finalement plutôt simple à comprendre : en un seul clic, l'écran sera capable de passer d'un taux de rafraîchissement de 480Hz à 240Hz. Cela ne se fait évidemment pas sans contrepartie, puisque le mode 480Hz sera limité à une définition de 1920 x 1080 pixels, là où le mode 240Hz permettra de profiter de la 4K (3840 x 2160 pixels).

L'impossibilité de profiter d'une 4K en 480Hz sur cet écran s'explique par l'utilisation d'un port DisplayPort 1.4 qui, contrairement à la version 2.1, ne peut pas proposer une telle expérience. Forcément, l'on se questionne sur l'absence de ladite version 2.1, mais ceci doit potentiellement s'expliquer par un coût plus élevé et un désir d'éviter de proposer un prix de revente trop cher.

LG invite les joueuses et joueurs à profiter du mode 4K 240Hz pour des jeux narratifs et solitaires et de réserver le mode 1080p 480Hz à du jeu compétitif. Néanmoins, une diagonale de 32 pouces en Full HD risque d'en rebuter plus d'un, les joueuses et joueurs pro préférant généralement des écrans plus petits.