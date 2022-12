Le premier écran gamer OLED de LG va faire mal (à la concurrence ou à votre portefeuille, mais certainement pas à vos yeux)

En ce qui concerne la connectique, on trouve sur l'écran deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort et une sortie S/PDIF. Ainsi, on peut aussi bien le brancher à un PC qu'à une console de jeu. Et si toutes ces spécificités techniques ne vous parlent pas, sur le papier, il devrait normalement s'agir de l'un des affichages les plus beaux et réactifs du marché. À condition bien entendu de disposer d'une machine musclée pour afficher des jeux avec le niveau de performances adéquat.