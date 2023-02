Début des précommandes pour l’OLED LG incurvé de 45 pouces et ses 240 Hz

La sortie d’un nouvel écran de jeu passe généralement sous les radars, tant les références se succèdent et se ressemblent au fil des mois. Comme pour le LG OLED Flex ou le Corsair Xeneon Flex OLED, le lancement officiel du moniteur LG UltraGear 45GR95QE marque tout de même un petit événement dans le monde des écrans de jeu.

Premier moniteur OLED affichant un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le 45GR95QE innove à plus d’un titre. LG a en effet équipé cet écran d’une dalle au rayon de courbure de 800R. C’est également le premier écran de la sorte à offrir une courbure aussi importante. D’un autre côté, on s’attend à une expérience de jeu sans commune mesure, vu les caractéristiques et la fiche technique de l’écran. On pense tout d’abord au confort à l’usage, puisque la dalle OLED est ici équipée d’un revêtement mat AGLR (Anti-glare & Low Reflection) qui promet un confort visuel de premier plan par rapport à d’autres dalles OLED sur téléviseurs ou moniteurs.