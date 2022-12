Corsair nous fait rêver avec le Xeneon 45'' flexible OLED : vu le prix, ça restera un rêve

Quel est le meilleur écran PC gamer ? S'il est possible de se passer de certains périphériques ou de faire quelques concessions sur le prix et les performances d'autres matériels et composants, l'écran est, avec la carte graphique, l'élément indispensable de votre installation gaming : son choix ne doit pas être négligé. Retrouvez notre sélection des meilleurs modèles.

