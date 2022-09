IFA : on a vu l’impressionnant OLED Flex de LG, le tout premier téléviseur flexible

Le LG OLED Flex ne sera pas en reste en matière d’images et de traitement vidéo. Le Sud-Coréen mentionne ainsi la présence d’un processeur Alpha 9 de 5e génération, une puce dont on connaît déjà les capacités. En revanche, LG a développé quelques fonctionnalités pour le moment propres à ce LX3 et intéressantes pour les joueurs. En plus d’un optimiseur de jeu « relooké » pour l’occasion auquel s’ajoutent de nouveaux réglages de son, le LX3 embarque l’application « Game » qui « prend en charge les économiseurs d’écran personnalisés, propose des raccourcis pour les applications courantes comme Twitch et YouTube, et donne une liste des appareils externes connectés en entrée » sur un seul et même écran.



LG évoque également son mode Multi-View que nous avions déjà vu à l’œuvre lors de notre test du LG OLED G2. Celui-ci permet de visualiser simultanément et sur un même écran deux sources différentes tout en contrôlant le son de ces mêmes sources. L’écran est aussi équipé d’un microphone intégré avec suppression d’écho. Celui-ci peut être utilisé avec la fonction Switching Hub qui permet d’utiliser le microphone, comme les périphériques connectés sur les ports USB du LX3, depuis un PC connecté en HDMI.



Enfin, les technologies habituelles sont de la partie. On pense notamment au support de la 4K à 120 Hz avec Dolby Vision, au VRR et à l’ALLM, ou encore aux compatibilités G-Sync et FreeSync Premium.

Nous ne connaissons pour l’heure pas d'éventuelle date de lancement, et encore moins le tarif de ce téléviseur flexible.