XENEON FLEX : Corsair annonce un écran 45 pouces "incurvable"

Le fabricant insiste également sur la remarquable réactivité de son produit avec « un temps de réponse GtG de 0,03 ms, un temps de pixel actif/inactif de 0,01 ms et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz ». De plus, le moniteur est compatible avec l'AMD FreeSync Premium et le NVIDIA G-Sync.