Corsair présente son premier écran gaming, le Xeneon : 32", 1440p et un prix qui fait mal

Un moniteur Corsair Xeneon 32QHD165 qui se pare de fines bordures, avec un angle de vision de 178°, et qui est livré avec les logiciels iCue et Elgato pour effectuer divers réglages à la volée. Côté connectiques, on profite ici de deux ports HDMI 2.0, d'un DisplayPort, sans oublier deux ports USB-C et même une prise jack 3,5 mm.