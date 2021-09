AGON (AOC) annonce deux nouveaux écrans gamer, dont un 31 pouces, 4K 144 Hz

Le temps de réponse gris à gris s'établit à 1 ms et AGON insiste sur une « expérience de jeu ghosting-free ». Par ailleurs l'écran est compatible à la fois AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync . Il couvre 99,8 % du spectre DCI-P3 et propose le DisplayHDR 400. AGON annonce que des haut-parleurs d'une puissance de 8 Watts sont intégrés.