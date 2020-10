Ergo Series : LG lance ses moniteurs Nano-IPS haut de gamme et ergonomiques

L’UltraFine 32UN880 se veut encore plus raffiné, précis et polyvalent. Il arbore une dalle 4K (3 840 x 2 160) de 31,5 pouces au ratio 16:9 qui supporte l’HDR10 et couvre à hauteur de 95 % l’espace DCI-P3. On y retrouve le FreeSync d’AMD ainsi qu’un temps de réponse de 5 ms GtG. Au niveau de la connectique, il embarque comme les autres deux ports HDMI et un DisplayPort, mais ajoute une corde à son arc avec un port USB-C compatible Display Alt Mode qui gère également le transfert de données et l’alimentation (jusqu’à 60 W).

Précisons que seules ces deux références disposent d’une section audio, avec deux haut-parleurs « Maxx Audio » de 7 W chacun.



Concernant les tarifs, le LG UltraWide 34WN780 devrait arriver prochainement aux alentours de 500 €, alors que l'UltraFine 32UN880 se négocie actuellement à 699€.