AOC lance deux écrans 4K UHD commercialisés à prix ultra-compétitif

Avec ses deux nouvelles références U27B3A et U27B3AF, AOC propose une expérience 4K UHD (3840 x 2160 pixels) sur une diagonale de 27 pouces pour un tarif des plus alléchants. Censé offrir une expérience visuelle plus confortable et agréable au quotidien grâce à leur densité de pixels de 163 ppp, ces deux écrans PC arrivent dans leur plus simple appareil, sans trop de fonctionnalités et de features qui les distinguent vraiment de la concurrence, mais à des tarifs qui les rendent plus largement accessibles au grand public.